Ìø°æ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤â¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡ª

Ãæ³ØÀ¸¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤ÎYANAI¤â¤­¤ç¤¦¡¢»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

YANAI¤ÎÁª¼ê¤é¤Ï¤­¤ç¤¦Ìø°æ»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì»ÔÄ¹¤ËÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê²­ËÜ°¦²»¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡×

YANAI¤ÏÀè·î¡Ê8·î¡Ë¡¢ÂçÊ¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÃæ³Ø¹»¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÂç²ñ¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÇÍ¥¾¡¡£

¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç³ßÈø¼¶¶êÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¡¢²­ËÜ°¦²»Áª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¾¾Â¼´»ÆàÁª¼ê¡¢ÉÚÅÄ¶×»ÒÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à²½¤¹¤ëÁ°¤ÎÌø°æÃæ³Ø¹»¤«¤é¹ç¤ï¤»¤Æ¤âÃÄÂÎÀï¤Ç¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¡£

ÎÏ¤¬½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÎÆü¡¹¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Áー¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¨¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ÏÏ¢ÇÆ¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤·¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¹â¹»¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê³èÌö¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

Ìø°æ¾¦¹©¤ÈYANAI¡¢¹â¹»¤ÈÃæ³Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÁ´¼ïÌÜ´°Á´À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·Á´¹ñ¤ËÌø°æÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£