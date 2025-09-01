timelesz痛快バラエティー『タイムレスマン』新企画「アーユーハングリーマン」がいよいよ完結！後半戦放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐藤勝利、菊池風磨、松島聡の3人に、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の新メンバー5人が加わり、あらたに8人体制となったtimeleszが挑む地上波初バラエティー番組『タイムレスマン』が、9月2日に放送される。

「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、メンバー8人が一丸となって、涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの、さまざまなロケ企画を繰り広げる痛快バラエティー。9月2日の放送は、前回に引き続き、新企画「アーユーハングリーマン」の後半戦を届ける。“今からお好み焼きを食べに行く外国人”と出会うべく、松島・周杜チームvs将生・篠塚チームが挑む本気のロケバトルが、ついに完結する。

■9月2日放送は新企画「アーユーハングリーマン」の後半戦

日本へやってきた外国人観光客の皆さんをtimeleszがおもてなししようという、インバウンド時代ならではのグルメロケ企画「アーユーハングリーマン」。メンバーが街へと繰り出し、道行く外国人に「今から何を食べに行くんですか？」と質問。その方々から挙がった日本食を一緒に食べに行くのだが…番組が決めた、ある日本食を食べたいという外国人に出会うことができれば、ミッションクリア。ただし、出会うまでロケは終われない。しかも、目的とは違う日本食を外国人が挙げても、必ず一緒に食べ終わるまで付き合わなければならない――！「アーユーハングリーマン」とは、番組史上屈指の難易度の高さを誇るロケバトル企画でもある。

前回の放送では、松島と猪俣、橋本と篠塚がそれぞれペアを組み、「お好み焼き」を食べに行こうとしている外国人を探し求めるロケへと出発。両チームともに街中を駆け回り、「アーユーハングリー？」と積極的に声をかけるも、“お好み焼き外国人”は一向に見つからず、「うどん」や「寿司（すし）」、さらには「コンビニエンスストアのおにぎり」を一緒に食べることに。

そして今回、いよいよ後半戦へ突入！ ロケ開始から3時間が経ち、いまだにゴールが見えてこない状況の中、「松島・周杜チーム」は、スタート地点の東京タワーから、外国人にも大人気のデジタルアート・ミュージアム「チームラボ・ボーダレス」がある麻布台ヒルズ周辺を攻めることに。一方の「将生・篠塚チーム」は、やはり外国人観光客が多く集まる銀座の街へ舞台を移そう、という作戦に打って出る。果たして、奇跡のミッション成功なるか!? 予想外の展開、そしてまさかの結末をお見逃しなく。

