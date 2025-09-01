ËÜÆü¤Î¡Ú¼«¼Ò³ôÇã¤¤¡ÛÌÃÊÁ¡¡(1ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡û£Ì¥É¥ê¥ó¥¯ <2585> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î0.96¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë50Ëü³ô(¶â³Û¤Ç10²¯±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Çã¤¤ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï³ô¼°Çä½Ð¤·¤Î¼õÅÏ´üÆü¤ÎÍâ±Ä¶ÈÆü¤«¤é10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡û¥¨¥¥µ¥¤¥È <5571> [Åì¾Ú£Ó]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô(¼«¼Ò³ô¤ò½ü¤¯)¤Î1.75¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë8Ëü5000³ô(¶â³Û¤Ç1²¯1245Ëü5000±ß)¤ò¾å¸Â¤Ë¡¢9·î2ÆüÄ«¤ÎÅì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÖToSTNeT-3¡×¤Ç¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¤ß¤º¤Û£Æ£Ç <8411> [Åì¾Ú£Ð]
È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¤Î0.9¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë2390Ëü9200³ô¤Î¼«¼Ò³ô¤ò¾ÃµÑ¤¹¤ë¡£¾ÃµÑÍ½ÄêÆü¤Ï9·î22Æü¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹