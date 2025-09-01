È¿ÂÐ½»Ì±¤é¤È¤ÏÊ¿¹ÔÀþ¤ÇÌÌ²ñ¤Ç¤¤º¡ÖÃÎ»ö¤¬ÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¸½¾ì»ë»¡¡×2032Ç¯ÅÙËö¤Î´°À®Í½Äê¡ÔÄ¹ºê¡Õ
ÂçÀÐÃÎ»ö¤Ï31Æü¤Ë¡¢ÀîÃªÄ®¤ÎÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½»Ì±¤é¤È¤ÎÌÌ²ñ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÀÐÃÎ»ö¤ÎÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¸½¾ì¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤Î12·î°ÊÍè¤Ç¡¢µÜÅç º´À¤ÊÝ»ÔÄ¹¤ÈÇÈ¸Í ÀîÃªÄ®Ä¹¤¬Æ±¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÎ»ö¤é¤Ï¡¢2021Ç¯9·î¤«¤éÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥àËÜÂÎ¤Î·¡ºïºî¶È¤Î¸½¾ì¤ä¡¢¿åË×Í½Äê¤Î¸©Æ»¤Ê¤É¡¢Æ»Ï©¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ Î©¤ÁÂà¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿½»Ì±¤ÎÀèÁÄ¤¬Ì²¤ëÊèÃÏ¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¡¢¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÌÚ¥À¥à¤Î·úÀß¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶ÈÈñ¥Ùー¥¹¤Ç52.3¡ó¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÆ»Ï©¤â¡¢3.16¥¥í¤Î¤¦¤Á¤Î1.7¥¥í¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç ¿åË×Í½ÄêÃÏ¤Ëº£¤âÊë¤é¤¹13À¤ÂÓ40¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î½»Ì±¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·úÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸©¤Ï»ë»¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢È¿ÂÐ½»Ì±¤é¤ËÌÌ²ñ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤é¤Ï±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÀÐÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¸Î¶¿¤ò»×¤¦13À¤ÂÓ¤ÎÊý¡¹¤Î»×¤¤¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤«¡¢Âº¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬Íý²ò¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¡£
¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´°Â¿´¡¢¤½¤·¤Æº´À¤ÊÝ»ÔÌ±¤Î¿å¤Î³ÎÊÝ¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¹°è¹ÔÀ¯¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È´°À®¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡×
ÀÐÌÚ¥À¥à·úÀß¤ÏµîÇ¯¡¢»ö¶È·×²è¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¸©¤Ï¹©´ü¤ò7Ç¯±äÄ¹¤·¡¢2032Ç¯ÅÙËö¤Î´°À®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
