ZEROBASEONE、自身初のフルアルバムリリース タイトル曲MV公開「僕たちは何にでもなれる」
9人組グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、韓国で自身初となるフルアルバム『THE 1ST FULL ALBUM [NEVER SAY NEVER]』を9月1日にリリースし、同日午後6時にタイトル曲「ICONIK」のミュージックビデオを公開した。
【動画】壮大なスケール…タイトル曲「ICONIK」MV
『NEVER SAY NEVER』は、これまで発表してきた「青春3部作」と「パラダイス2部作」を経て完成した“TEAM ZEROBASEONE”が最もアイコニックな瞬間を共に迎えるという輝かしい志を込めたアルバムとなっている。
今回は、少年から青年への成長を描くように、これまで以上に多彩なジャンルの10曲が収録。タイトル曲の「ICONIK」は洗練されたグルーヴとタイトなリズムが調和した、Nu Discoサウンドをベースにしたポップトラックとなっている。ZEROBASEONEが歩んできたアーティストとしての道のりを表すと同時に、アイデンティティを明確に示し、「他者の評価に関係なく、僕たちは自分自身の力でアイコニックな存在になれる」というメッセージを、重力に逆らって月に到達するという歌詞に込め、さらに高く輝きたいという9人の志を鮮やかに伝えている。
ZEROBASEONEは今回のアルバムを通して、平凡な（ordinary）現実の中でも特別な（iconic）何かを夢見る人々に向けて、他者の評価に関係なく「僕たちは何にでもなれる（NEVER SAY NEVER）」という強い応援メッセージを届ける。
MVでは、未知の惑星に不時着したZEROBASEONEが、先の見えない状況の中でもキャットホイールを走り続け、スーパースターを目指して挑み続ける姿が描かれる。さらに、彼らが積み重ねてきた物語がスタンプのように惑星に刻まれ、光へと力強く飛び立つシーンが映し出され、壮大なスケールのMVに仕上がっている。
