きょう日本デビューのILLIT、日本活動の目標は「単独でもっと大きなドームに」 グルメ番組にも逆オファー
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が9月1日、都内で『ILLIT Japan 1st Single‘時よとまれ’発売記念ショーケース』を開催。日本活動での目標を語った。
【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT
この日、日本デビューを迎えたILIT。日本出身メンバーのMOKAは「きょうという特別な日にGLLIT（ファンネーム）の皆さんにお会いできて幸せに思います！」と満開の笑顔に。同じく日本出身のIROHAも「日本でデビューアルバムを出すことができてうれしいです」と喜びをかみしめた。
日本活動でやりたいことを問われると、YUNAHは「番組でグルメツアーをしてみたいです！」と即答。メンバー一同「よろしくお願いいたします」と頭を下げた。そして、IROHAは「ILLIT単独で、もっと大きなドームで公演をすることが目標です！」と力を込めた。
今作には、新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、「借りてきた猫（Do the Dance）（Japanese Ver.）」「Almond Chocolate」の全4曲が収録されている。日本曲収録には苦戦もあったそう。WONHEEは「私は韓国人だから発音が難しい部分もありますが、MOKAさんとIROHAさんに教えておらいながら、頑張りました！」と充実感あふれる表情を見せつつ、「（MOKAとIROHAは）優しいです。でも、ちょっと、間違った日本語を教えられたりして混乱しました」と苦笑い。MOKAが「そんなことない！」と否定するなど、仲睦まじい様子を見せた。
イベントでは、シンガー・ソングライターの乃紫が制作に参加した「Topping」、初パフォーマンスとなる「時よ止まれ」を披露。日本デビューを祝福してサプライズケーキが送られたほか、今作でコラボしたCare Bears（ケアベア）の着ぐるみも登場した。
ILLITはサバイバルプログラム『R U Next？』を通じて選抜された5人組ガールグループ。2024年3月に1st Mini Album『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、さまざまなチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。同年10月にリリースされた2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』は、オリコン週間洋楽アルバムランキングで1位を獲得。同年末には『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場し、話題を集めた。
25年2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」も、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のヒットを記録している。
【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT
この日、日本デビューを迎えたILIT。日本出身メンバーのMOKAは「きょうという特別な日にGLLIT（ファンネーム）の皆さんにお会いできて幸せに思います！」と満開の笑顔に。同じく日本出身のIROHAも「日本でデビューアルバムを出すことができてうれしいです」と喜びをかみしめた。
今作には、新たな日本オリジナル曲「時よ止まれ」「Topping」の2曲に加え、「借りてきた猫（Do the Dance）（Japanese Ver.）」「Almond Chocolate」の全4曲が収録されている。日本曲収録には苦戦もあったそう。WONHEEは「私は韓国人だから発音が難しい部分もありますが、MOKAさんとIROHAさんに教えておらいながら、頑張りました！」と充実感あふれる表情を見せつつ、「（MOKAとIROHAは）優しいです。でも、ちょっと、間違った日本語を教えられたりして混乱しました」と苦笑い。MOKAが「そんなことない！」と否定するなど、仲睦まじい様子を見せた。
イベントでは、シンガー・ソングライターの乃紫が制作に参加した「Topping」、初パフォーマンスとなる「時よ止まれ」を披露。日本デビューを祝福してサプライズケーキが送られたほか、今作でコラボしたCare Bears（ケアベア）の着ぐるみも登場した。
ILLITはサバイバルプログラム『R U Next？』を通じて選抜された5人組ガールグループ。2024年3月に1st Mini Album『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、さまざまなチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。同年10月にリリースされた2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』は、オリコン週間洋楽アルバムランキングで1位を獲得。同年末には『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場し、話題を集めた。
25年2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」も、K-POPグループの日本オリジナル曲としては異例のヒットを記録している。