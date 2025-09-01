スヌーピーがクマのぬいぐるみをギュッと抱きしめる姿を描いた新シリーズがかわいすぎ！豊富すぎるラインナップからお気に入りを探して
スヌーピーや仲間たちのグッズがそろうコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウン」で、新シリーズのアイテムが登場。スヌーピーがクマのぬいぐるみをギュッと抱きしめる姿を描いた「Snoopy ＆ Cuddly Bears(スヌーピー アンド カドリーベアーズ)」が、とびきりかわいいと評判だ。
驚くべきはその豊富すぎるラインナップ！「ROOTOTE(ルートート)」のコラボトートからふわふわの今治タオルまで、普段使いにぴったりなアイテムがずらりと並ぶ。現在発売中のグッズを一気に紹介していこう。
■豊富なバッグ類はデイリーに使えるものから旅行にうってつけのアイテムまで充実
「ROOTOTE」とのコラボトートは「ベビールー」(各1760円)と「デリ」(5500円)の3点。ショップ限定のオリジナルデザインで、「スヌーピータウンショップ」でしか手に入らない。
秋冬に大活躍してくれそうな「ファーバッグ」(5390円)は、バッグそのものがまるでぬいぐるみのよう！
スヌーピーとくまのぬいぐるみの総柄ファブリックを使った「折りたたみボストンバッグL」(6160円)、「折りたたみボストンM」(5280円)は、旅行のお供におすすめ。「折りたたみトートバッグ」(4290円)や「保冷エコバッグ」(2420円)があれば、たくさんお土産を買っても安心。
■いつも持ち歩きたいキーホルダーやポーチは実用性の高さもピカイチ！
もふもふしたものを触ると安心する……というストレスフルなあなたには、ミニマスコットを強めに推したい！「ティッシュボックスカバー」(3850円)にボールチェーンでぶら下げられる「ぬいぐるみマスコット」(各2420円)、マスコットにしか見えない「ぬいぐるみエコバッグ」(2970円)とバリエーション豊富。
3色のキャンバス素材で作られた「カラビナミニポーチ」(各1760円)と「化粧ポーチ」(各2420円)は、セットで使いたくなるアイテム。
いくつもカギをつけられる「バッグキークリップ」(3740円)と「バッグミニキークリップ」(各1980円)は、バッグやポケットに挟んで使えるお役立ちアイテム。ハンドメイドが趣味ならひとつあると便利な「ライト付き刺繍ルーペ」(4180円)に、使うのが楽しくなるメガネ拭きクロスの「王様の曇り止め」(各1980円)、パカッと気持ちよく開閉できる「スリムキャンディーポーチ」(各1980円)と「キャンディーポーチ」(各1650円)など、落ち着いた色合いのシリーズも見逃せない。
開けてみるまでどのデザインが入っているのかわからない、ドキドキ感がたまらないブラインドアイテムにも「Snoopy ＆ Cuddly Bears」デザインが登場。「シークレット2チャームキーリング」(各825円)、「シークレットキャンバス風缶バッジ」(各660円)は、コンプリート目指して少しずつ買い集めたい！
■「Snoopy ＆ Cuddly Bears」の愛らしさでおでかけがより楽しくなる！
お弁当派のみなさんに激推しなのが、ランチタイムグッズ。「ステンレスタンブラー」(2970円)や「ステンレスボトル」(4510円)、「ランチバッグ」(2200円)に「ふわっと弁当箱」(1760円)、「2段ふわっと弁当箱」(1980円)、「箸箱セット」(880円)、「コンビセット」(1210円)と、統一感のある「Snoopy ＆ Cuddly Bears」デザインで一式そろえたら、毎日のお弁当作りも苦にならないはず。
こんなにかわいいデザインなのにプチプラな「長袖Tシャツ」(各2530円)は、S、M、Lの3サイズ展開。お友だちとのリンクコーデに役立てて。
何枚も欲しくなっちゃう「かるわたミニタオル」(935円)は、信頼の今治タオル。刺しゅうのワンポイントがキュートで、ちょっとしたギフトにもよろこばれそう。
以上のアイテムは、全国の「スヌーピータウンショップ」にて取り扱い中。在庫状況は各店舗に問い合わせを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
