オリエンタルラジオの藤森慎吾が8月30日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。共演者のクセ強キャラに太鼓判を押した。

【映像】「SHOW-WA版」の狩野英孝！？

番組ではボートレース福岡周辺にある、女子ウケ抜群の注目スポットを紹介した。担当は2.5次元俳優の和合真一。訪れたのはJR鹿児島本線・吉塚駅から徒歩20分の「ふくや 味の明太子工場ハクハク」で、明太子の模型を箱詰めし、設定した重さになるまでの速さを競う「明太子、軽量競争」などに挑戦した。ただ、和合は番組でクセ強キャラとして定着していることもあり、随所で藤森らは大笑い。「キュンとしてくれるVTRをお願いしてるんだけど…」「今回もおもしろかった」「おもしろいからいいんですけど…」などと述べた。

ここで共演のSHOW-WA・向山毅が「和合さんのキャラがめちゃくちゃ将己に似てる」と発言。一同が「そうなの？」「その気あるの？」などと大ウケすると、当の同じくSHOW-WA・塩田将己は「あんな感じです。似ているなとは感じています」と答えた。続けて、「僕、SHOW-WAのメンバーからSHOW-WA版の狩野英孝さんって言われるんですよ」と告白。「1人で振り切って、なんかやっちゃうんですよ」とも語ると、藤森は「でもいいよ。イケメンで、ちゃんと伴っているから、実が」と評し、共演者たちを頷かせた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）