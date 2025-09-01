【大人のハニーズ】がおしゃれ！ 40・50代の垢抜け♡「ネイビートップス」

上品で知的な雰囲気を演出できるネイビーは、大人女性の着こなしに積極的に取り入れたいカラー。シンプルコーデのあか抜けを狙うなら、チェックしておきたいところ。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から「ネイビートップス」をご紹介。40・50代の装いに寄り添いながらも、着るだけでこなれ感をプラスできそうなアイテムにフォーカスしました。

ゆったりシルエットでこなれ感をゲット

【GLACIER lusso】「8分袖ドルマンブラウス」\1,980（税込・セール価格）

ドルマンスリーブが特徴のネイビーブラウス。上品かつゆったりとしたシルエットで、一枚でこなれ感ある大人スタイルを楽しめそうです。ボートネックや8分袖が、絶妙に抜け感のある雰囲気をメイク。ネックレスやブレスレットを合わせて、華やかさをプラスするのもおすすめです。

動くたびに揺れるプリーツが華やかなトップス

【GLACIER lusso】「脇プリーツトップス」\1,980（税込・セール価格）

一見シンプルなデザインながら、サイドに入ったプリーツがアクセントになるトップス。上品なネイビーにさりげなく華やかさをプラスできるため、シンプルなコーデもサマ見えしそう。きれいめコーデにはもちろん、ジーンズを合わせて程よくカジュアルダウンしてもいいかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M