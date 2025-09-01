¡ÖÃÏ¹ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×²£»³Íµ¡¡100¥¥í¥Þ¥é¥½¥ó´°ÁöÍâ¡¹Æü¤Î¡Ö²á¹ó¤Ê»Å»ö¡×¤Ë¹¤¬¤ë¾×·â
8·î30¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿SUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¢¤È300¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡Ê41¡Ë¡¢°ÂÅÄ¾ÏÂç¡Ê40¡Ë¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡Ê40¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢²£»³¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢²£»³¤Ï24»þ´Ö¤ÎÁö¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´°Áö¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÊç¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¬¤ó¤ÇÁáÀÂ¤·¤¿ºÇ°¦¤ÎÊì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤ª¤«¤ó¡¢²¶¤ä¤Ã¤¿¤¾¡ª¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
´¶Æ°Åª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²£»³¤À¤¬¡¢105¥¥í¤Î´°Áö°Ê¾å¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢²£»³¤Î¡ÉÅ´¿Í¤Ö¤ê¡É¤À¡£
¡ÖÈÖÁÈÊüÁ÷Ãæ¤Ë´°Áö¤·¤¿²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î21»þ¤«¤éÆ±¶É·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGolden SixTONES¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¼å¡¹¤·¤¤À¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Þ¥¸¤Ç´°Áö¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Äï¤¿¤Á´Þ¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó´°ÁöÅöÆü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íâ¡¹Æü¤Î9·î2Æü¤È3Æü¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¶Ã¤¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡©¡¡²£»³Íµ¡¢ÌÀ¸åÆü¤Î9/2¡¢9/3Ê¡²¬¤Ç¥½¥í¥³¥ó¡Ê3¸ø±é¡Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡Õ
¡Ô²£»³¤¯¤óÌÀÆü¤«¤éÊ¡²¬¤Ç¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©¡¡¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÂ¤í¡©¡Õ
¡ÔÌÀÆü¤«¤é¥½¥í¥³¥ó¤Ã¤ÆÃÏ¹ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¤ó¡¡ÂÎÄ´Êø¤µ¤º¥½¥í¥³¥ó¤âÌµ»ö´°Áö¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ
¡Ô¤Æ¤¤¤¦¤«²£»³Íµ¤µ¤ó¡Ê44ºÐ¡Ë¤¬¸½ºß¥½¥í¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ç¡¢105kmÁö¤Ã¤¿Íâ¡¹Æü¤«¤éÊ¡²¬¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2Æü´Ö¤ÇÃëÌë3¸ø±é¤ä¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢À¤´Ö¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Î¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¡ØROCK TO YOU LIVE TOUR¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥óÁ°¤Ï7·î26Æü¤ÎÅìµþ¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢8·î24Æü¤ÎµÜ¾ë¸ø±é¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î16¡¢17Æü¤ÎÅìµþ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Î¤Û¤«¡¢5Æü¤Ï¿·³ã¡¢8Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤È²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â9Æü¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¡¢11Æü¤Ë¤ÏËüÇî¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢20¡¢21Æü¤Ï¿À¸Í¤Ç¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¹¡£100¥¥í¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é¿ôÆü´Ö¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈèÏ«¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍâ¡¹Æü¤Ë¤Þ¤¿ÆùÂÎ¤ò¹ó»È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡ÈÅ´¿Í¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤É¤¦¤«ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£