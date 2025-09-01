2日（火）のポイントは「不安定な天気続く」です。晴れ間もありますが、急な雨や落雷、突風に注意が必要です。



1日の九州北部は、目まぐるしく天気が変わりました。時折、強い日差しが照りつけ、日中の最高気温は34℃前後で、北九州市や久留米市などで猛暑日になりました。



一方、午前10時過ぎ、福岡市早良区では、激しく雨が降っていました。湿った空気の流れ込みで大気の状態が非常に不安定で、午前中からあちらこちらで激しい雷雨になりました。降っている時間は30分から1時間くらいでしたが、短時間にザッと激しく降り、傘が役に立たないくらいの雨になった所がありました。大気の不安定な状態は翌日も続く見込みです。





この夏（6月から8月）の天気のまとめです。記録的猛暑となり、6月から8月にかけて常に平年を上回りました。福岡市の平均気温は28.3℃で、1890年の観測史上最高となりました。福岡と佐賀の予報です。2日も晴れ間はありますが、引き続き大気の状態が非常に不安定で、局地的に雨や雷雨で、雷を伴い非常に激しく降ることがありそうです。日中の最高気温は34℃前後で、厳しい残暑が続くでしょう。週間予報です。水曜日以降も、湿った空気の影響で変わりやすい天気が続き、局地的に雨や雷雨があるでしょう。日中の最高気温は33℃前後で、猛暑日の日もあり、厳しい残暑が続く見込みです。夏バテや熱中症には注意が必要です。