RIZINÈþ¿Í¹Êó¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍá°á»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ª¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¤Î²Ä°¦¤µ¡ª¡×
¡¡¸µRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¹Êó¤Î²£Åç²ÃÆà¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍá°á»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¡£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Ï¿åÃå¤ËÍá°á¤È¡¢²ÆËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª8·î¤â¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÎÍá°á»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#¤ªº×¤ê¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ËÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤Ç¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö¹Êó³¦¤ÎP4P¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÇË²õÎÏÈ´·²¤Î²Ä°¦¤µ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²£Åç¤Ï12Ç¯¤Ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖChu-Z¡×¤ÎÀÄÃ´Åö¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤Æ21Ç¯¤È22Ç¯¤Î2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆRIZIN¥¬¡¼¥ë¤ÎÀÄÃ´Åö¡£¤µ¤é¤Ë24Ç¯8·î¤«¤é¡ÖRIZIN¡×¤ËÆþ¼Ò¡£¹Êó¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£