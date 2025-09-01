「批判する者を黙らせた」「不必要とさえ言われていたが…」３戦４発と絶好調の上田綺世を現地メディアは“手のひら返し”で称賛！「新たなストライカーを探す必要はない」

「批判する者を黙らせた」「不必要とさえ言われていたが…」３戦４発と絶好調の上田綺世を現地メディアは“手のひら返し”で称賛！「新たなストライカーを探す必要はない」