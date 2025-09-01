「批判する者を黙らせた」「不必要とさえ言われていたが…」３戦４発と絶好調の上田綺世を現地メディアは“手のひら返し”で称賛！「新たなストライカーを探す必要はない」
日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトは現地８月31日、エールディビジの第３節で敵地でスパルタと対戦。４−０の快勝を収めた。
この一戦で２ゴールを奪う活躍を見せたのが、CFで先発した上田だ。まずは１−０で迎えた48分、敵陣ペナルティエリア内でパスを受けると、相手DFを背負いながらも上手くターンして右足のシュートをねじ込む。
さらに２−０で迎えた65分には、味方のシュートのこぼれ球に反応。ダイレクトでネットを揺らしてみせた。
リーグ戦３試合連続ゴールとなった日本人ストライカーは、これで３戦４発と絶好調。オランダメディア『de Volksrant』は、「フェイエノールトのストライカー上田綺世は、スパルタ戦で２ゴールを挙げ、批判する者を黙らせた」との見出しを打ち、次のように称える。
「昨シーズンはフェイエノールトで度々批判を浴び、一部からは不必要だとさえ言われていた。しかし今シーズン、この日本人は殻を破り、新たな才能を発揮しつつある」
また、『1908.NL』で、フェイエノールトのOBである元オランダ代表のウィレム・ファン・ハネゲム氏は「上田の活躍は素晴らしい。フェイエノールトは新たなストライカーを探す必要はないだろう」と述べている。
フェイエノールト加入後は、昨季途中まで在籍したFWサンティアゴ・ヒメネスと比較されるなど、批判されることも少なくない上田。現地メディアから“手のひら返しの”賛辞を受けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リーグ戦3戦連発！ 上田綺世の2ゴール
