Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ö³Ú²°¸«Éñ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡È²Ì¤¿¤·¾õ¡É¤¬¡Ä¡×IKKO¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤§¡Á¡×Àä¶«¡¢¼Â¤Ï¡Ä
ÇÐÍ¥¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢ÂåÂÇMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥á¡¼¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈIKKO¤«¤é¤Î¡È²Ì¤¿¤·¾õ¡É¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ÈÀ¸ËÜÈÖ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢IKKO¤µ¤ó³Ú²°¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú²°¸«Éñ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ¤Ë¡È²Ì¤¿¤·¾õ¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈIKKO¤«¤é¤ÎÄ©Àï¾õ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
IKKO¤Ï¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤ó¤À¤±¤§¡Á¡×¤È±¦¼ê¤Î¤Ò¤È¤µ¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤Æº¸±¦¤Ë¿¶¤ë·è¤á¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ²ËÜ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç¡¢IKKO¤Ï¡Ö¤ª¼ê»æ¤Ç¤¹¡¢¤ª¼ê»æ¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÄûÀµ¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤ª¼ê»æ¡£¤¢¤È¤ÇÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤¤ì¤¤¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¾õ¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤È¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃúÇ«¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£