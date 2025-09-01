「ドンナルンマは100％シティに合わない」フランス人の専門家が断言！「セーブで彼とクルトワに勝るGKはいないが…」「グアルディオラの考えが理解できない」
移籍市場最終日の９月１日、マンチェスター・シティがパリ・サンジェルマンからジャンルイジ・ドンナルンマを獲得することが確実となった。それに伴い、長らくシティのゴールを守ってきたエデルソンは、トルコからフェネルバフチェへ移籍する模様だ。移籍市場の第一人者、ファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。
ミラン出身の26歳のイタリア代表GKは、抜群のシュートストップ能力を誇る一方で、現代サッカーに求められる足元の技術に難がある。
それを問題視したパリSGは、フランス国内のリールからリュカ・シュバリエを獲得。直近のチャンピオンズリーグ制覇、クラブ・ワールドカップ準優勝に貢献した大功労者を構想外とした。
再出発するドンナルンマは、稀代の名将ペップ・グアルディオラが率いる新天地シティで、印象的な活躍ができるか。英衛星放送『Sky Sports』によれば、フランス人のサッカー専門家ジュリアン・ローレンス氏は、「彼がマンチェスター・シティに適任か？答えは100％ノーだ」と断言。その理由を次のように説明した。
「セーブ能力では、彼とティボー・クルトワに勝るGKはいない。おそらくそれだけでグアルディオラは獲得を望むだろう。しかし、グアルディオラの下でプレーするには、足元の技術が必須だ。足元の技術が伴わなければ、グアルディオラが求めるGKとは言えない。
彼のボール配給能力はグアルディオラのチームには不十分だ。もう１つの弱点は、空中戦への飛び出しが消極的で、クロスやコーナーキックへの対応を好まない点だ。そんな勇気が求められるリーグが世界に１つあるとすれば、それはプレミアリーグだ。グアルディオラが『この男こそ完璧な人材だ』と考える理由が私には理解できない」
大幅に改善の余地を残す屈指の守護神が、セリエA、リーグ・アンを経て、最高峰のプレミアリーグに足を踏み入れる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「W杯に出たくないのか？」「バカげている」インドネシア代表に辛辣批判！アジア予選PO直前の相手は格下すぎる“172位”「韓国人監督を追放して三流に転落した」
ミラン出身の26歳のイタリア代表GKは、抜群のシュートストップ能力を誇る一方で、現代サッカーに求められる足元の技術に難がある。
再出発するドンナルンマは、稀代の名将ペップ・グアルディオラが率いる新天地シティで、印象的な活躍ができるか。英衛星放送『Sky Sports』によれば、フランス人のサッカー専門家ジュリアン・ローレンス氏は、「彼がマンチェスター・シティに適任か？答えは100％ノーだ」と断言。その理由を次のように説明した。
「セーブ能力では、彼とティボー・クルトワに勝るGKはいない。おそらくそれだけでグアルディオラは獲得を望むだろう。しかし、グアルディオラの下でプレーするには、足元の技術が必須だ。足元の技術が伴わなければ、グアルディオラが求めるGKとは言えない。
彼のボール配給能力はグアルディオラのチームには不十分だ。もう１つの弱点は、空中戦への飛び出しが消極的で、クロスやコーナーキックへの対応を好まない点だ。そんな勇気が求められるリーグが世界に１つあるとすれば、それはプレミアリーグだ。グアルディオラが『この男こそ完璧な人材だ』と考える理由が私には理解できない」
大幅に改善の余地を残す屈指の守護神が、セリエA、リーグ・アンを経て、最高峰のプレミアリーグに足を踏み入れる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「W杯に出たくないのか？」「バカげている」インドネシア代表に辛辣批判！アジア予選PO直前の相手は格下すぎる“172位”「韓国人監督を追放して三流に転落した」