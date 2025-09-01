¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡ÙÂè9ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¸ø³«¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¢¤°¤Ë¤È¤¢¤Í¤â¤¹¤¬ÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²¾ÁÛÅÔ»Ô¡Ö¿ÀÄØ»Ô¡×¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Êª¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢KAMITSUBAKISTUDIO½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£¡×¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼Í¥¤òKAMITSUBAKISTUDIO½êÂ°¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ëー¥×¡ÖV.W.P¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Ã´Åö¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½é¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Î·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ø¿ÀÄØ»Ô·úÀßÃæ¡£Ëâ½÷¤ÎÌ¼-Witchling-¡Ù¤ÎÁ´¹ñ¸ø³«¤ò·Ð¤Æ¡¢7·î¤è¤êTBS·Ï¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¢¤°¤Ë¤È¤¢¤Í¤â¤¹¤ÏÀïÆ®ÉÔÇ½¤Ë¡£ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´ê¤¦¤¢¤Þ¤ê¡¢ÇÉÎ®¤Ï¥Æ¥»¥é¥¯¥¿ー²½¤·¡Ö¤«¤ë¤é¡×¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢¿ÀÄØ»Ô±ÄÃÄÃÏ¤ÇÀï¤¦º¡½è¤ÈÃ¬´ã¡£¤é¤×¤é¤¹¤È¤Ï¤¹¤¿ー¤¬É¬»à¤ÎËÉÀï¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢²½Êâ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£Ëâ½÷¤ÎÌ¼¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÎÏ¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸÷¸»¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÃ«ÃÖÃ¬´ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎØ²öº¡½è¡¢¤é¤×¤é¤¹¤é¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë