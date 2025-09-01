¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤ÎÅÁÀâÅªÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª¡ÙÌó50Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷·èÄê
¡¡¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤¬½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤ß¤´¤í¡ª¤¿¤Ù¤´¤í¡ª¾Ð¤¤¤´¤í¡ª¡ª¡Ù¤¬¡¢CS¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ10·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1976Ç¯¤«¤é1978Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¡Ê°ËÆ£Íö¡¢Æ£Â¼Èþ¼ù¡¢ÅÄÃæ¹¥»Ò¡Ë¡¢°ËÅì»ÍÏ¯¡¢¾®¾¾À¯É×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢°ìÂç¥Öー¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
¡¡²Î¤È¥³¥ó¥È¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿»Â¿·¤Ê¹½À®¤ÇÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Æ¥ì¥Ó»Ë¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯ËÜÈÖÁÈ¡£ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢°ËÅì¤Î¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó°ËÅì¡×¥³ー¥Êー¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Òー¥íー¡Ö¥Ç¥ó¥»¥ó¥Þ¥ó¡×¡£Ì¡²è²È¡¦ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÍÙ¤ë¡ÖÅÅÀþ²»Æ¬¡×¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¾®¾¾¤¬¤·¤é¤±Ä»¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤È²Î¤¦¡Ö¤·¤é¤±Ä»²»Æ¬¡×¤â¤½¤ì¤ËÎô¤é¤Ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ç¥£ー¥º¤¬¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Ñ¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢¡Ö°¥¬¥°ì²È¤Î»°½÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥Ì¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¡£°ËÅì¤ò¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤ÈÊé¤¤¡¢À¸¤À¸¤¤È¥³¥ó¥È¤ò±é¤¸¤ë3¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ã»³Íº»°¡¢ÅìÈ¬Ïº¡¢À¾ÅÄÉÒ¹Ô¡¢³¤±çÂâ¡ÊÉðÅÄÅ´Ìð¡¢ÃæÌ¶ÅÄ½ÓÃË¡¢ÀéÍÕÏÂ¿Ã¡Ë¤é¤â½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥Ûー¥à¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢10·î12Æü¡¢10·î19Æü¡¢10·î26Æü¤Î³ÆÆü21»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë