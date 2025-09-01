演出家の石井ふく子氏が１日、９９歳の誕生日を迎えた。自身が演出する舞台「石井ふく子白寿記念公演 かたき同志」（２１日まで、大阪新歌舞伎座）の終演後、出演する藤山直美、高島礼子、熊谷真実、金子昇から、祝福のセレモニーが行われた。

幕が上がるとステージ上には石井ふく子氏に寄り添う藤山、高島の姿が。高島が「本日は石井先生のお誕生日です」と客席に呼びかけると、大きな拍手とともにバースデーソングがはじまり、熊谷が花束、金子がケーキを持って登場し、会場も一体となってお祝いした。石井氏は「本日は皆さまの前で（藤山、高島の）お二人に支えられて、舞台の上に立ちました。今日は皆さんに大勢いらしていただいてすごいうれしいです」とあいさつした。

さらに「豪華出演者、スタッフの皆さんには周りから温かくわたくしを支えていただきまして、『かたき同志』を演出することができました。本当にありがとうございました」と感謝を述べると、目の前の大きなケーキに「わぁ、すごい！ このケーキすごいです。後で皆さんでいただきたいと思います」と笑顔で客席に手を振った。