【万博】８月３０日（土）の来場者数２０．５万人で「過去最多」を更新　”夏パス”終了前に駆け込みか　閉幕迫るなか９月は混雑

大阪・関西万博の一日の来場者数が、８月３０日（土）に「過去最多」を更新したことが明らかになりました。



万博を運営する博覧会協会によりますと、３０日（土）の来場者数は２０万５４７３人（関係者含む・確定値）だったということです。

このうち関係者パスで入場したのは約１万８０００人で、一般の来場者数は約１８万７４４９人にのぼりました。



これまで過去最多だった６月２８日の関係者を含む来場者数は２０万２８１９人・一般来場者数は１８万４９９０人で、３０日はこの日を超えて「最も多くの人が万博を訪れた日」となりました。





博覧会協会の高科淳副事務総長は、８月３０日の来場者数が最多となった要因として、７月１９日から８月３１日まで毎日入場できる「夏パス」の期限が迫り、”駆け込み”で万博を訪れた人が多かったとみられるとしています。また、３０日までの一般来場者数の累計は約１６５７万人となりました。協会の発表によりますと、３０日時点の速報値でチケットの累計販売枚数が２０００万枚を超えているということです。■残り会期は約１カ月半…最新の混雑予測は１０月１３日の閉幕が迫る大阪・関西万博。この先は土日を中心に、「大変混雑」する予想が目立っています。▼大変混雑：９月６日、１３日、１４日、２０日、２１日、２２日、２７日▼混雑：９月５日、７日、１５日、２３日、２６日、２８日▼やや混雑：９月４日、７日、１２日、１５日、１９日、２４日、２５日博覧会協会によりますと、時間帯ごとの入場枠が満員になっている日があり、会期の終盤に向けては希望の日時の入場が困難になることが予想されるということです。そのため、協会は比較的余裕のある９月上旬や平日の来場を呼びかけています。