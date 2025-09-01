大阪・関西万博 ”ミライのおいしい、発明中！”に城山ホテル鹿児島が参加 鹿児島の味を世界へ発信
城山ホテル鹿児島が、大阪・関西万博に出展するパビリオンのイベントに参加しました。植物性のダシを使った料理や郷土料理を会場で振る舞い、鹿児島の味を世界に発信しました。
城山ホテル鹿児島が参加したのは、大阪・関西万博に出展するORA外食パビリオン「宴～UTAGE」です。ホテルが契約する大阪の不二製油が開くイベント「ミライのおいしい、発明中！」に参加しました。
取り組みについて発表した城山ホテル鹿児島の渡 専務に聞きました。
（内田直之キャスター）
「植物性のダシは、少し淡泊で物足りないのでは？と素人は思うが実際はどうでしょうか？」
（城山ホテル鹿児島・渡千左代専務執行役員）
「実際、言われなければ分からないです。お客さまから、味がおかしいとか言われたことはないです」
1日は、会場で植物性のダシを使った油ぞうめんと煮しめ、そして、鹿児島の郷土料理さつま揚げを振る舞いました。ホテルとして初めて参加した万博。今後に向け大きな刺激を受けたようです。
（城山ホテル鹿児島・渡千左代 専務執行役員）
「鹿児島は、食が豊富な所。肉や魚、美味しいものがたくさんある。それがベースにはなるが、中には国の違いで食べられない方もいる。そういう方も美味しく食べていただける料理を用意することで、もっと鹿児島に海外からの交流人口も増えることを願っています」
鹿児島の食の魅力を世界に向け発信しました。