光る流しそうめん⁉テンション爆上げ必須！【Toffy】の流しそうめん器がAmazonで好評販売中！アウトドアでも楽しめる‼
そうめんが光って流れる⁉【Toffy】の流しそうめん器がAmazonで好評販売中！これ1台でパーティー気分に‼
Toffyから夏の定番、流しそうめんをご自宅で手軽に楽しめる流しそうめん器が登場！底面に内蔵された3色のLEDライトが、流れるそうめんと一緒にキラキラと輝き、いつもの食卓を幻想的で楽しい空間に変えてくれる。お子様はもちろん、大人も思わず笑顔になるサプライズ！
「【Toffy】流しそうめん機 そうめん流し機 光る 電動 コンパクト きらきら流しそうめん器 YLK-NS3-PA」はキラキラ光るLED付きの流しそうめん器だ。電池式のため食卓のみならずアウトドアでも使える。
本体の底には3色LEDライトが内蔵されており、暗いところでも光って楽しい。また本体もラメ入りの透き通った素材でできているため、涼しげかつ華やかな印象をもたらしてくれる。
途中でぬるくなってしまう…そんなお悩みも解決！本体には氷ケースも内蔵されており、最後まで冷たいそうめんが楽しめる。専用の製氷カップもセットになっている。
そうめんだけでなく、野菜や果物などを流しても楽しめる。アイデア次第で用途の広がる、しかも光って楽しい流しそうめん器。是非この夏にいかがだろうか。
