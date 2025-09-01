アイドルグループ「#よーよーよー」のメンバーとして約3年半活動し、2025年5月に卒業した貝賀琴莉さんのFLASHデジタル写真集『君の知らないワタシ』がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の貝賀琴莉さん

現在はBS10で放送中の「Go!Go!ゴルフ女子」に出演するなど特技のゴルフを生かして活躍中の貝賀さん。アイドルを卒業したばかりの彼女が、今まで着用したことがない大人な衣装を身にまといFLASHに初登場。抜群のスレンダーボディと圧倒的な透明感を80ページ超の大ボリュームでお届けします



26日発売の『週刊FLASH』(光文社)では6ページにわたるグラビアで登場。フレッシュなビキニ姿で自慢のスレンダーボディを見せつけています。インタビューでは、卒業ライブの思い出について語っています。



【貝賀琴莉さんプロフィール】

かいがことり 23歳 2002年1月12日生まれ 茨城県出身 T162 日本一かわいい高校1年生を決める「高ーミスコン2017」で準グランプリを受賞。2021年よりアイドルグループ「＃よーよーよー」のメンバーとして活動し、今年の5月に同グループを卒業。特技のゴルフを生かし、共感・参加型ゴルフ番組「Go！Go！ゴルフ女子」(BS10)に出演中。そのほか最新情報は、公式X（@0112Kako）、公式Instagram（@0112kako）にて