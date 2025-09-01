【ダンダダン】ドーバーデーモン＆チキチータが立体化しちゃった！
TVアニメ『ダンダダン』より「ドーバーデーモン」「チキチータ」が、ソフビフィギュアでそれぞれ立体化、ソフビで登場する。
☆劇中再現度が高い「ドーバーデーモン」と「チキチータ」のイメージをチェック！（写真19点）＞＞＞
『ダンダダン』は、累計発行部数1000万部を超え、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）の龍幸伸先生の人気漫画。TVアニメ第1期が24年10月〜12月に放送され人気を博した。
霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマニアのオカルン＜高倉健＞。モモがクラスのいじめっ子からオカルンを助けたことをきっかけに話すようになった2人だったが、「幽霊は信じているが宇宙人否定派」のモモと、「宇宙人は信じているが幽霊否定派」のオカルンで口論に。互いに否定する宇宙人と幽霊を信じさせるため、モモはUFOスポットの病院廃墟へ、オカルンは心霊スポットのトンネルへ。そこで2人は、理解を超越した圧倒的怪奇に出会う。窮地の中で秘めた力を覚醒させるモモと、呪いの力を手にしたオカルンが、迫りくる怪奇に挑む！ 運命の恋も始まる！？ オカルティックバトル＆青春物語。
そんな本作に登場する宇宙人キャラクターがこのたびメガハウスより立体化して新登場。ホビーショップ「あみあみ」にて予約受け付けが行われている。
「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 ドーバーデーモン 完成品フィギュア」は、劇中の雰囲気をそのままに、隙のない構えでこちらを狙っている！
筋骨隆々の引き締まったボディとや今にも動きそうな躍動感溢れるその姿は迫力満点。
ご自宅のショーケースはもちろん、机上や棚に置くと日常に ”オカルト” を感じられるかも。
「オカルティックソフビコレクション TVアニメ『ダンダダン』 チキチータ」は劇中のかわいい雰囲気をそのままに、つぶらな瞳で見つめているキョトン顔がとっても愛らしいアイテム。
心優しいたくましいチキチータをぜひお部屋の和みにお迎えしてみて。
どちらのアイテムも2026年2月下旬のリリースが予定されている。
（C）龍幸伸／集英社・ダンダダン製作委員会
