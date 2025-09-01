°æ¾å¾°ÌïÀï¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¿·°áÁõ¤ËµÓ¸÷¡Ö¿·Á¯¤ÇÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡×
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤è¡×¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃÓ±ÊÉ´¹ç(29)¤¬¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥³¡¼¥Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤è¡¡²¿ËçÌÜ¤¬¹¥¤¡©¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤ËÃ»¤¤¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ä¶»¸µ¡¢¤ªÊ¢¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ò¶»¸µ¤Ë¿â¤é¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤Ç¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤¬¿·Á¯¤ÇÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤À¤è¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤ÏÌµ¸Â¤ÇÄ¶Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ï¥Ã¥È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÓ±Ê¤Ï2015¡Á19Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ödela¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¤½¤Î¸å¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢2023SUPER GT500¤Ë»²Àï¤·¤¿Modulo Nakajima Racing¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡Ö Modulo¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì¡Ö°æ¾å¾°Ìï¡½TJ¡¦¥É¥Ø¥Ë¡¼¡×¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£