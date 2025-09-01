¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡ÙÂè10ÏÃ¡¡¥Ä¥Î¤ÈÀ»·õ¤òÅÒ¤±¤¿·èÆ®
2025Ç¯7·î¤«¤éABC¡¢TOKYO MX¡¢BS12¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¡¢Âè10ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤Î¸¶ºî¡¦°¤ÉôÀµ¹Ô¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÛ»ÜÎ¶ÂÀ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯»°±º½ã¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
ËâÂ²¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Ëâ²¦Æ¤È²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¼«¿È¤âÎÏ¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢¸÷¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì4Ç¯¤â¤Î»þ¤òÁÌ¤ê¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤È·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©¤àËÁ¸±ëý¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè10ÏÃ¡Ö·èÆ®¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãÂè10ÏÃ¡Ö·èÆ®¡×¡ä
À»·õ¥é¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¥»¥é¥ó¡£ËâÂ²¤¬¤½¤ÎÀ¼¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¢¥ê¡¼¥¼¡¢¥¦¥ë¥¶¤ÏÈ¿·â¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¬¥Ë¥¢¥¹¤Î¥Ä¥Î¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
Àï¶·¤¬Í¥Àª¤Ë¸«¤¨¤ëÃæ¡¢¥«¥¤¥ë¤ÏÀï¤¤¤Î°ì»þÃæÃÇ¤òÄó°Æ¤·¡¢¥Ä¥Î¤ÈÀ»·õ¤òÅÒ¤±¤Æ3Æü¸å¤Ë·èÆ®¤ò¤·¤è¤¦¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£
Âç»È´Û¤ËÌá¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¬¥¶¥¹¤Ë¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È°ÍÍê¤·¤Æ¡Ä
¡ä¡ä¡äÂè10ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë2025 °¤ÉôÀµ¹Ô¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬¡Ù¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüÉôÆÍÇË¤Î¸¶ºî¡¦°¤ÉôÀµ¹Ô¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÉÛ»ÜÎ¶ÂÀ¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤È¡¢Æ±¤¸¤¯»°±º½ã¤¬ÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½ºîÉÊ¡£
ËâÂ²¤Î¿¯¹¶¤Ë¤è¤ê¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Ëâ²¦Æ¤È²¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¼«¿È¤âÎÏ¿Ô¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î»þ¡¢¸÷¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì4Ç¯¤â¤Î»þ¤òÁÌ¤ê¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸Èá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Á°À¤¤Îµ²±¤È·Ð¸³¤òÉð´ï¤Ë2¼þÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ËÄ©¤àËÁ¸±ëý¤À¡£
¡ãÂè10ÏÃ¡Ö·èÆ®¡×¡ä
À»·õ¥é¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¥»¥é¥ó¡£ËâÂ²¤¬¤½¤ÎÀ¼¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ä¤Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¢¥ê¡¼¥¼¡¢¥¦¥ë¥¶¤ÏÈ¿·â¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¬¥Ë¥¢¥¹¤Î¥Ä¥Î¤òÀÚ¤êÍî¤È¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
Àï¶·¤¬Í¥Àª¤Ë¸«¤¨¤ëÃæ¡¢¥«¥¤¥ë¤ÏÀï¤¤¤Î°ì»þÃæÃÇ¤òÄó°Æ¤·¡¢¥Ä¥Î¤ÈÀ»·õ¤òÅÒ¤±¤Æ3Æü¸å¤Ë·èÆ®¤ò¤·¤è¤¦¤È¿½¤·½Ð¤ë¡£
Âç»È´Û¤ËÌá¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¤Ï¡¢¥¬¥¶¥¹¤Ë¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È°ÍÍê¤·¤Æ¡Ä
¡ä¡ä¡äÂè10ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿8ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë2025 °¤ÉôÀµ¹Ô¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ý¥ê¥¹¡¿¶¯¤¯¤Æ¥Ë¥å¡¼¥µ¡¼¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ