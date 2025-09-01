¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ°¦¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À²Î¼ê¤¬Ç¥¿±¤òÊó¹ð¡¡23Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î·àÃæ¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢2021Ç¯TBS·ÏÎó¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ°¦¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¡Ösaiai¡×¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¤äÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¸Þ°¤Ìï¥ë¥Ê¤¬23Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò1Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤â¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ°¤Ìï¤Ï¡ÖÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¡±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ÆÄ¾É®¤ÎÊ¸½ñ¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤ËÆþÀÒ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖÇ¥¿±À¸³è¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Î»Ù¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌµ»ö¤ËÎ×·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öº£·î¤«¤é»ºµÙ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êì¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÀ¿¼Â¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤â»ä¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£