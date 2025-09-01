【ムリ！義母に援助1万円】私にとって義母は1万円すら払いたくない相手なの＜第8話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？　「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。

第8話　意味わかります？



【編集部コメント】

思い通りにならないとわかった義姉、急に本性をあらわにしてきました……！　同じきょうだいなのに負担が違うことに納得がいかない悔しさもわかりますが、かといって「嫁選び失敗」「ケチで冷たい」なんて、カオリさんの人格まで否定してもいいことにはなりません。なぜカオリさんがそこまで義実家に対して援助をしたくないのか……そうなった経緯がついに語られるようです。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび