【ピカチュウ】人気のピカチュウルアーにアイアンテールver.が登場。水中でバトルだぜ！
ルアーメーカー・デュオより発売され話題となったピカチュウルアー、しっぽがメタリックパーツで表現された「ピカチュウ アイアンテールver.」が11月に発売される。
デュオが本気で作り込んだ「ポケモンフィッシング」シリーズは、「かわいい」だけでなく、実釣性能にも徹底的にこだわったMADE IN JAPAN仕様。スロージッタータイプのピカチュウ ルアーは、独自のバランス設計とフックシステムにより、アピール力の高い泳ぎを実現。設計から製造まで国内で一貫して行い、精度と仕上がりの美しさを追求している。何度も実釣テストを重ねて完成させた、本格派ルアーだ。
このシリーズの開発のきっかけは、アメリカ・フロリダで開催された世界最大級のフィッシングショー。会場には、人気キャラクターをモチーフにした釣具が数多く並び、「スペックだけでなく、親しみやすさや遊び心も釣具にとって重要である」と再認識。帰国後、世界中で親しまれている「ポケモン」をテーマにしたルアーの開発プロジェクトが始動。これまで培ってきた技術と熱意を注ぎ込み、「ポケモンフィッシング」シリーズが誕生した。
今回登場する「ピカチュウ アイアンテールver.」は、わざ「アイアンテール」を繰り出すピカチュウをモチーフにしたスペシャルバージョン。
重厚感のあるメタリックパーツが水中で光を反射し、キラリと輝くフラッシング効果を発揮。アイアンテールの表現により、視覚と波動で魚を強烈に誘う ”バトル仕様” に進化した。フェイスは人気の「きりっとFace」を採用し、釣り場でも注目を集めること間違いなし。
現在展開中のピカチュウ ルアーは、3つの表情バリエーション（ノーマルFace／きりっとFace／ニコニコFace）を展開中。さらに今回、「きりっとFace」をベースにした ”アイアンテールver.” が加わり、全4種類に拡大。全種類揃えたくなるアイテムだ。
サトシになりきってキャスティング！
サトシになりきってキャスティング！