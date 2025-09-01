タレントのマツコ・デラックス（52）が1日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に出演し、子供の頃に修学旅行で買って“良かったもの”を明かした。

大混雑している京都を避けて四国や金沢などが修学旅行先として注目されている、という記事をきっかけに出演者が修学旅行の思い出話を披露。マツコは「最近、木刀買ったら怒られるのかな？木刀買ってたよね、どこ行ったってバカな男は」と昭和男子の“定番土産”を懐かしんだ。

そして「アタシ、お小遣いギリギリ全部使い果たすぐらいで京都で扇子買ったんですよ。みんなから“バカじゃないの”って言われながら」と修学旅行での高額な買い物を告白。

扇子は長い間使用していなかったが「女装のショーで使った。紋付きはかま着て、こうやって…」と手をヒラヒラさせると、株式トレーダーの若林史江は「どこで生きるか分からないね〜」と笑う。「あー良かった、買って！と思って。金屏風みたいな金に松が描いてある渋い扇子で。辰ちゃん漬を買うのを我慢して買ったのよ。2軒隣が辰ちゃん漬だったから、辰ちゃん漬をおふくろに買うお金もない、ギリギリよもう。全部使い果たしたの」とユーモアたっぷりに力説しスタジオを盛り上げた。