『追放者食堂へようこそ』第10話 更なる高みへ至るため歩みを進める！
7月3日（木）から放送中のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』第10話のあらすじと先行場面カットが公開。また、日本で初めて ”炒飯の素” を販売した、あみ印食品工業とのコラボキャンペーンが決定した。
『追放者食堂へようこそ！』は、2018年に国内最大級のWeb小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載を開始し、2019年には書籍化、2020年にはコミカライズ化を果たした『追放者食堂へようこそ！』。シリーズ累計販売数は100万部（紙＋電子）を突破し、多くのファンを魅了してきた話題が、ついに2025年7月3日（木）よりTOKYO MX、CBC、BS11、AT-X にてTVアニメ放送開始。
超一流冒険者パーティーを追放されたデニスは、元奴隷の美少女アトリエと出会い、夢であった自分の食堂を開店することに。しかし、その扉を叩くのはなぜか問題を抱えたクセ者ばかりで――！？ 心もお腹も満たされる ”新異世界グルメ人情ファンタジー” だ。
第10話のあらすじはこちら。
＜第10話「より遠く、遥かに高いところこそ、俺の目指す場所だ」＞
ケイティやジーンの協力により、ヴィゴーやジョゼフらの会合について情報を得たデニスたちは、決戦に向けて着々と準備を進めていた。一方、ヴィゴーは馬車に揺られながら自らの足跡に思いを馳せる――。最底辺の奴隷身分から這い上がるため、自らを鍛え、他者を陥れ、利用できるものをすべて利用してきた過去。そして、ヴィゴーは歩みを進める。すべては、更なる高みへ至るために――。
そしてこのたび、日本で初めて ”炒飯の素” を発売した「あみ印食品工業」と、本編内で登場する ”炒飯” がおいしそうすぎると話題のTVアニメ『追放者食堂へようこそ！』の特別コラボキャンペーンが決定。 「あみ印食品工業」の ”炒飯の素セット” など豪華プレゼントが当たるSNS企画や、冒険者食堂の人気メニューである ”炒飯＆あんかけ炒飯” の再現レシピ動画の公開、アニメイト池袋本店にて ”炒飯の素” の無料配布が行われる。
（C）君川優樹・オーバーラップ／「追放者食堂へようこそ！」製作委員会
