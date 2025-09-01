【ルアン・メェイ 鏡の中の私Ver.】 9月4日 予約開始 2026年2月 発売予定 価格：10,362円

ADKエモーションズは、海外メーカー「Myethos」のフィギュア「ルアン・メェイ 鏡の中の私Ver.」を通販サイト「Myethos Japan Online Store」にて9月4日1時より予約受付を開始する。予約受付期間は11月15日23時59分まで。発売は2026年2月を予定し、価格は10,362円。

本商品は「Myethos」の新シリーズ「Diorama」第1弾 。RPG「崩壊：スターレイル」のルアン・メェイを立体化したもの。指先で静かに鏡枠に触れ、鏡の中の自分と深く見つめ合うシーンが表現され、光円錐の幻想的な世界観をもとに、鏡の内と外に映るふたつの表情を再現されている。

長く流れるグラデーションの髪がふわりと広がり、動きに合わせて白いストールが優雅に垂れ、繊細なシワも造形されている。

「Diorama」シリーズは、光円錐の立ち絵を多層レリーフ技法によって立体化した新ライン。卓上スタンドで飾ることも、支柱を外して壁に掛けることも可能。生活空間の中で“推し”をより身近に感じられる新しい飾り方を提案するものとなっている。

Diorama ルアン・メェイ 鏡の中の私Ver.

9月4日 予約開始

2026年2月 発売予定

価格：10,362円

作品名：崩壊：スターレイル

サイズ：全高約210mm

素材：PVC&ABS&金属

□「Myethos Japan Online Store」の「ルアン・メェイ 鏡の中の私Ver.」

Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※商品の塗装は商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。