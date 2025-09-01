¼¡²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£À¤¤Î¶õµ¤¤¬Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Äê¿®¤Ë¤è¤ê°ìÊÑ¡¢ÆîÀ¦¤â½èÈ³¤Î´íµ¡¤Ë¡£·è°Õ¤ò¤«¤¿¤á¤¿ÄÕ½Å¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·è°Õ¤ò¤«¤¿¤á¤¿ÄÕ½Å¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡Ä
¤½¤Î¼¡²óÊüÁ÷Ê¬¤È¤Ê¤ë¡¢Âè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼Âè34²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ãÂè34²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤òÉß¤»Ï¤á¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢É®¤òÀÞ¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÆîÀ¦¤ÏÄê¿®¤òÈéÆù¤Ã¤¿¶¸²Î¤òÁÏºî¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½èÈ³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿À¤¤Î¶õµ¤¤¬Äê¿®¤ÎÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼¡¤Î²°Éß¤òË¬¤ì¤ë¡£