¡Ú ÅÚ²°Îé±û ¡Û ¡ÖËÜ²»¤¬¸À¸ì²½¤Ç¤¤¿¡×¡¡¼¹É®10ºýÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿·¶ÃÏ¤Ø ¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆËÜ¤Ï½ñ¤Â³¤±¤¿¤¤¡×
RAG FAIR¤ÎÅÚ²°Îé±û¤µ¤ó¤¬¡¢10ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤ ¡ØÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éÂçÄñ¤Î»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÏÃ¡Ù¤òÈ¯Çä¡£¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10ºýÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ö°Õ³°¤ÈËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡¢¸Ø¤é¤·¤¤¡£Á°¤ÎËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¡Ö¤â¤¦ËÜ¤ò½Ð¤¹µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡É¤È¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
ËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÈÂª¤¨Êý¤ÎËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Í³¤Ë¡ÊÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÈ¯À¼¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤ÆÁ´¤¯²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¾õ¶·¤Ç¡¢¡Ö¥Ä¥é¤¤¤À¤±¤À¤È¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¾õÂÖ¤ò³Ú¤·¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨Êý¡¢Âª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢²Î°Ê³°¤Î»Å»ö¤ä½Ð²ñ¤¤¤¬µÞ¤ËÁý¤¨¤¿¡£Âª¤¨Êý¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡Ö¥Ä¥é¤¤¡¢¶ì¤·¤¤¡×¤È¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¡¢¿¿Ùõ¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡ÈËÍ¤Ï¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²»³Ú¿Í¤È¤·¤Æ²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡ÖÅÚ²°¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡£¤¢¤¡¤¤¤¦É÷¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤µ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é...¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö²¶¤â¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤ó¤«¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁ´Éô½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¼¹É®¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡È½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¿´¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎËÜ¤Î½ñ¤Êý¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤ÎÉôÊ¬¤¬¸À¸ì²½¤Ç¤¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ëº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¡É¤È¡¢²áµîºî¤È¤Î°ã¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È20ºý½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â·ë²ÌÏÀ¤Ç¤¹¡É¤È¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤â¸ì¤Ã¤¿ÅÚ²°¤µ¤ó¡£¡È¼¡½ñ¤¯ËÜ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Î¿¿µÕ¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ã¤¦È¯ÁÛ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤ÆËÜ¤Ï½ñ¤Â³¤±¤¿¤¤¡É¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡©¡×¤Èµ¼Ô¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡È¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÇÂÓ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤Î1¤«·î¤¯¤é¤¤¤Ç·ë¹½¤Ê¿ô¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬ËÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¡È¤ª¸ß¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ï®¤òºï¤ì¤ë´Ø·¸À¤Ï¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤¢¤ë¡É¤È¡¢ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û