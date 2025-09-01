いつの間にか、親睦が深まっていたようだ。フィリピン元大統領の親戚を母に持つギャルモデルの犬嶋英沙が8月29日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。共演モデルへのリスペクトぶりを熱く語った。

【映像】モデル同士の仲良しツーショット

安田大サーカスのクロちゃんがMCを務める当番組は、クロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、ボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。この日はクロちゃんチームに属する犬嶋、Sweet Alleyの笹木里緒菜、アップアップガールズ（2）の鍛冶島彩が集結した。

このほか、クロちゃんチームにはクロちゃんの妹分であるクロノ・ネコノ・ナナコもいるのだが、この日は不在。そんな中、犬嶋はナナコとのツーショットチェキを公開し、「『強FES!!』に行ってきたんですけど、もうナナコに惚れてしまって特典会に行ってきました」と説明した。これを受け、ABEMAアナウンサー・藤田かんなが「ご飯とか行ってますよね？2人で」と聞くと、犬嶋は「はい」と即答。「でも、ステージは初めて見て。マジでかっこよすぎた」と絶賛し、「歌もちゃんとハマったし、ポイントカードももらって帰ってきました」と告げた。

これにボートレース解説のスパローズ・森田悟が「そんなシステムが？」とツッコミを入れると、犬嶋は「あるんですよ、アイドル界隈には」と発言。藤田アナの「ほかの2人のライブにはいかないんですか？」との問いには「かじぃ（鍛冶島）の生誕祭には…」と答え、「りおなぁにも…」と笹木のライブにも誘われていることを明かした。

このやり取りにクロちゃんが「待って、待って。なんかわからないけど、すげー仲良くなってるじゃん」と驚く中、藤田アナが「2人のポイントカードは持ってるんですか？」と質問。犬嶋は「持ってないんですよ。くれなかった」と残念がると、鍛冶島が「ポイントカード制度、ないのよ」と返し、スタジオの爆笑を誘う場面もあった。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

