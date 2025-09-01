政府は１日、「防災の日」に合わせ、総合防災訓練を行った。

今後３０年以内の発生確率が「８０％程度」とされる南海トラフ地震を想定したもので、被害の最小化に加えてＳＮＳなどによる偽情報やデマの拡散の防止にも備えた。

石破首相を本部長として首相官邸で開かれた緊急災害対策本部会議は、和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード（Ｍ）９・１の地震が起き、東海や近畿、四国、九州の１０県で震度７の強い揺れを観測したとの想定で実施された。

昨年１月の能登半島地震を踏まえ、厳冬期の日没後といった悪条件を想定した。会議後の模擬記者会見で首相は「悪質な虚偽情報の流布は決して許されるものではない」とし、誤情報の拡散禁止を呼びかけた。

首相はその後、さいたま市へ移動し、首都圏の４都県と５政令市による合同防災訓練を視察した。

Ｍ７・３、震度６強の首都直下地震の発生を想定した訓練では、消防や警察、自衛隊など１２３機関と地元住民ら計約４０００人が参加した。ヘリコプターやドローンで上空から被害状況を確認し、消防隊員がはしご車で負傷者の救出を行った。