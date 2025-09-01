郷ひろみ、92歳の母親を顔出し 肩組みショットに「親子揃って美しい」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】歌手の郷ひろみが8月31日、自身のInstagramを更新。母親との顔出し2ショットを披露した。
【写真】郷ひろみ＆92歳母が満面の笑み 誕生日ショット
郷は「ちょっと日が過ぎてしまったけど、おふくろのバースデーをお祝いしたよ！」と母親と肩を組んだ顔出しショットを公開。「今年92歳を迎えたけど、めちゃくちゃ元気だよ。いつまでも笑顔で元気でいてもらいたいよ。こうやって毎年みんなで祝える事はありがたいよね」と母親の誕生日会の様子をつづっている。
この投稿には「お誕生日おめでとうございます！「親子揃って美しい」「そっくり」「遺伝子をしっかり受け継いでる」「なんて綺麗なお母様」「もしかしてケーキは手作り？」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆郷ひろみ、母親との2ショットを顔出し公開
◆郷ひろみの投稿に反響
