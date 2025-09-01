息をのむ保護者たち。クラスLINEで始まった“公開処刑”、名指しされたママは…【ママリ】
クラスLINEは困ったときはとても助かりますが、厄介事が起きる場合もありますよね。この記事では、クラスLINEでとんでもない発言をしたママについての投稿を紹介します。送迎でも顔を合わせ、当たり障りないあいさつを交わすものの、あまり評判のよくないママがいるという投稿者さん。ある日、そのママがクラスLINEで他のママを名指しで罵倒し始め…。
みんなが目にするグループLINEで他のママの悪口を言うのは怖いですよね。そのママは別のクラスなのでしょうが、どこからか話が伝わってしまったら、大きなトラブルに発展しかねません。
子ども同士のつながりで知り合ったママたちなので、合う合わないはあるかと思います。しかし、お互いを尊重し合って適度な距離感で付き合っていくのが良いでしょう。
クラスLINEで愚痴を書き込むママ…
クラスLINEに、他のママさんを名指しで罵倒する内容を投稿する人ってどう思います？😨
「〇〇さんに××された！ホントありえない！最低な親！」と長文で罵倒していて、私含めみんな既読スルーしていました…。
キレている内容も「いやそれはあなたが悪いでしょ」という感じで、前々から評判の悪い人でしたが流石にドン引きしました😨
そんな人と今年1年同じクラス…
送迎でも顔を合わせるし、当たり障りなく挨拶とかはしていますが、
確実におかしい人なので関わりたくないです🫠
出典：
qa.mamari.jp
みんなが目にするグループLINEで他のママの悪口を言うのは怖いですよね。そのママは別のクラスなのでしょうが、どこからか話が伝わってしまったら、大きなトラブルに発展しかねません。
投稿者さん含め、皆さんスルーしたようですが、そもそも悪口を書き込むことはあってはならないことですし、返事のしようがありませんね。
ひとり暴走するママにさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
周りもヤバい奴って思ってると思うので仲間はいっぱいいますよ！
出典：
qa.mamari.jp
居ました、うちのところも（笑）
名指しはしないまでも、クラスの保護者で話し合っていた内容について「〇〇って意見出した人どういうつもりですか？」から始まり、しまいには臨時で保護者会が開かれました🤣
出典：
qa.mamari.jp
子ども同士のつながりで知り合ったママたちなので、合う合わないはあるかと思います。しかし、お互いを尊重し合って適度な距離感で付き合っていくのが良いでしょう。
園に行きづらくなったり、子どもたちの関係性に影響を与えたりしないよう、大人な振る舞いをしてほしいですね。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）