イラッ！買ってきたばかりの牛乳、夫が直飲み。その無神経さ、信じられない【ママリ】

夫が買ったばかりの牛乳パックを直飲みしていた

愚痴です…

旦那が仕事から帰ってきて冷蔵庫でゴソゴソしてると思ったら、今日買ってきたばかりの牛乳をパックから直飲みしているところを発見…激怒してしまいました。

普段から、私が手洗いうがいを促さないと忘れることがあり、今日は自分からしてくれたと思うのですが(あまり気にしていなかったので見ていません)、まさか牛乳を…ましてや今日買ってきたばかりの新品を直でいかれるとは思っていなくて、結構ショックでした。

いくら家族とはいえ、菌の繁殖とか考えると嫌です。

以前、2Lペットボトルの水を直飲みしている場面を見つけて注意したこともあります。

私も牛乳パック直飲みする時はありますが、必ずもう残り少しって時だけです。

ペットボトルの水は500mlの小さいものは飲みきれる範囲内ということで直飲みOKにしていて、夜中にのどが渇いて飲みたい時に飲めるよう、寝室に持っていったりしますが。

旦那は一人暮らしが長かったので、結構ズボラと言うか、自由にやってきたんだなと思うんですけど、一緒に暮らす家族がいる以上、もう少し考えてほしいと思ってしまいます…

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは、夫が買ってきたばかりの牛乳パックを直飲みしているのを目撃。ほかの家族も飲むため、菌の繁殖が心配と言います。以前にも注意したことがあるそうですが変わっていません。こういった考えの相違はどうしたらいいの？ママリに寄せられた声をご紹介します。

皆が飲むものを直飲みされていたら、それがいくら家族であろうと、うわっと引いてしまいますよね。以前注意したことがあるそうですが、効果はなく変わってくれていないよう。



1人暮らしではなく、家族がいるのだからしっかり考えてほしいですよね。

ママリに寄せられた回答

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

衛生観念をしっかりさせる

家族で共用する飲み物直飲みされたら私も怒鳴るかもしれません💦

私も旦那も一人暮らしの時はペットボトル直飲み派でしたが、一緒に暮らし始めてからは一回もやってません笑

男性って衛生概念ない人多くてびっくりしますよね…私の旦那も元々手洗いしない人だったので何回も言い聞かせて習慣化させました🤣

qa.mamari.jp

こちらのママの夫も衛生観念がない人だったそうですよ。しかし何回も言い聞かせて習慣化することに成功したのだそう。何度も繰り返し注意することが大切なのかもしれませんね。

新しいものをすぐ買ってきてもらう

私は潔癖なのでそんなの目撃してしまったら絶対許せないし怒ります🤯見つけた瞬間に新しいもの買いに行かせます🖕

qa.mamari.jp

そんな瞬間を見かけたら発狂してしまいそうですよね。すぐ新しいものを買ってきてもらうというこちらのママ。正しい判断だと思います。

家族のためにも衛生管理に気を付けよう

1人暮らしのころは直飲みが当たり前だったかもしれない投稿者ママの夫ですが、いまは家族と一緒に暮らしています。自分用の500㎖のペットボトルならいいですが、家族みんなが飲む牛乳パックを直飲みはアウトでしょう。



ここまではOKだけどここからはアウト。そんな線引きを家族でしっかり話し合い、全員が気持ちよく生活できるよう、衛生管理に気を付けた方がいいですね。



