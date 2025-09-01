ILLIT¤¬ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼ ¿·¶Ê½é¤ªÈäÏªÌÜ¡õ¥á¥ó¥Ð¡¼´¿´î¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡Ú¡Æ»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡ÇÈ¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/01¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢TFT¥Û¡¼¥ë1000¤ÇJapan 1st Single ¡Æ»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡ÇÈ¯ÇäµÇ°¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëGLLIT¡Ê¥°¥ê¥Ã¥È¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±Æü¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
ILLIT¤Ï¡¢ENHYPEN¤¬½êÂ°¤¹¤ëBELIFT LAB¤¬½é¤á¤Æ¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÁ´À¤³¦182¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ëÄ°¤µ¤ì¤¿JTBC¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÈÖÁÈ¡ÖR U Next¡©¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢YUNAH¡Ê¥æ¥Ê¡Ë ¡¢MINJU¡Ê¥ß¥ó¥¸¥å¡Ë¡¢MOKA¡Ê¥â¥«¡Ë¡¢WONHEE¡Ê¥¦¥©¥ó¥Ò¡Ë¡¢IROHA¡Ê¥¤¥í¥Ï¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ÅöÁª¤·¤¿GLLIT¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¡£MC¤Î¸Å²ÈÀµµü¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢ILLIT¤Î¥í¥´¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Çµ»ç¡Ênoa¡Ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¼ýÏ¿¶Ê¡ÖTopping¡×¤Ç¤Ï¡¢ËË¤ò»Øº¹¤¹°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£MC¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤ò¤·¡¢MINJU¤Ï¡ÖµîÇ¯¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÆüËÜ¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÆüËÜ¤Ë¤¤¤ëGLITT¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯½ÐÍè¤½¤¦¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢MOKA¤Ï¡Ö»ä¤ÈIROHA¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ½Ð¿È¤Ê¤Î¤ÇÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5¿Í¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤ä¡¢ILLIT¤¬Æ±ºî¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦Care Bears¡Ê¥±¥¢¥Ù¥¢¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥±¥¢¥Ù¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»£±Æ¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡Æ»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ç¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤ÏÎ¨Ä¾¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¤¤é¤á¤¤ÈÑ³¤¤ÀÄ½Õ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×¤Ï¡¢¾¯½÷¤Î¤¤é¤á¤¤äÑ³¤µ¡¢¿¿²Æ¤Î¤Þ¤Ö¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊõÀÐÈ¢¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥£¥¹¥³¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¡¢¥ß¥Ë¾æ°áÁõ¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡ILLIT¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹³«ºÅ
¢¡ILLIT¡¢1st Single ¡Æ»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ç
