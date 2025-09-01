ILLIT、きょう日本デビュー「幸せに思います！」 “ケアベア”もサプライズ祝福
5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が9月1日、都内で『ILLIT Japan 1st Single‘時よとまれ’発売記念ショーケース』を開催。この日迎えた日本デビューへの喜びを語った。
【ステージ写真】そろいすぎ！キュートな笑顔でパフォーマンスするILLIT
MOKAは「きょうという特別な日にGLLIT（ファンネーム）の皆さんにお会いできて幸せに思います！」と満開の笑顔に。IROHAは「特に私とMOKAさんは日本出身なので、日本でデビューアルバムを出すことができてうれしいです」と喜びをかみしめた。
また、MINJUも「去年から日本でもたくさん活動させていただいたのですが、日本から応援してくださってるGLLITの皆さんとこれからさらに仲良くなれそうでうれしいです」と声を弾ませた。
イベントでは、シンガー・ソングライターの乃紫が制作に参加した「Topping」、初パフォーマンスとなる「時よ止まれ」を披露。日本デビューを祝福してサプライズケーキが送られたほか、今作でコラボしたCare Bears（ケアベア）の着ぐるみも登場した。メンバーは「感動しちゃった〜」とうれしげ。MOKAは「幸せな時間をすごすことができました。これからもILLITの成長を見守ってくださるとうれしいです」と伝えた。
ILLITはサバイバルプログラム『R U Next？』を通じて選抜された5人組ガールグループ。2024年3月に1st Mini Album『SUPER REAL ME』でデビューした。タイトル曲「Magnetic」が世界的大ヒットを記録し、さまざまなチャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を塗り替えた。同年10月にリリースされた2nd Mini Album『I’LL LIKE YOU』は、オリコン週間洋楽アルバムランキングで1位を獲得。同年末には『第66回 日本レコード大賞』で新人賞を受賞、『第75回NHK紅白歌合戦』にも初出場し、話題に。25年2月にデジタルリリースされたILLIT初の日本オリジナル曲「Almond Chocolate」は宮世琉弥が主演を務めた映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌として注目を集めた。
