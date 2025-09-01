【ルピシア】雪の結晶を纏うクリスマス限定ティー&アドヴェント

世界のお茶専門店「ルピシア」から、2025年10月24日（金）よりクリスマス商品が登場します。今年のテーマは「ホワイトクリスマス」。雪の結晶をあしらった華やかなデザインと、ホリデー気分を盛り上げる紅茶やスイーツがラインアップ。数量限定の特別なティーセットや、毎年人気のアドヴェントカレンダーも登場し、心まで温まるひとときを演出します♡

雪の結晶モチーフの限定ティー

ホワイトクリスマス【紅茶】

キャロル 【紅茶】

ジングルベル 【紅茶】

カシュカシュ 【紅茶】

この冬を彩るのは、雪景色をイメージした「ホワイトクリスマス」シリーズ。

ホワイトチョコとナッツの香ばしさを閉じ込めた紅茶（50gデザイン缶入\1,260、ティーバッグ10個デザインBOX入\1,100）が新登場します。

さらに、苺とバニラが香る「キャロル」（\1,160～）、スパークリングワインを思わせる「ジングルベル」（\1,160～）など、人気のクリスマスティーも数量限定で展開。

パッケージも雪の結晶が輝く特別仕様で、大切な人への贈り物にもぴったりです。

コロンバン原宿サロン限定♡最高級シャインマスカットパフェ登場

注目のデカフェ新作&ティーバッグBOX

デカフェ・キャロル 【紅茶】

デカフェ・ホワイトラベンダー&ミント【紅茶】

カフェインを気にせず楽しめる「デカフェ・キャロル」（\1,100）に加え、今年は「デカフェ・ホワイトラベンダー&ミント」（\1,100）が新登場。

可憐なラベンダーと爽やかなミントの香りが広がり、夜のリラックスタイムにもおすすめです。どちらもティーバッグ10個入りの限定デザインBOX仕様で、自宅用はもちろんプチギフトにも最適。

クリスマスだけの特別なティータイムを気軽に楽しめます。

24日間を彩るアドヴェントカレンダー

クリスマス アドヴェントカレンダー

毎年大人気の「アドヴェントカレンダー」（\12,000）が今年も登場。お茶やお菓子、雑貨など、このセットでしか手に入らない限定アイテムを詰め合わせています。

12月1日からクリスマスイブまでの24日間、ひとつずつ箱を開けるたびにサプライズが♡箱を開ける瞬間ごとに心が弾み、大人も子どもも笑顔になれる特別なギフトです。

ルピシアの紅茶で過ごす冬時間

雪の結晶をあしらったパッケージや、冬らしいフレーバーが並ぶルピシアのクリスマスコレクション。

新作デカフェティーから、心ときめくアドヴェントカレンダーまで、どれもこの時期だけの特別なアイテムです。自分へのご褒美に、大切な人へのギフトに。

ルピシアのお茶で、心まであたたまるクリスマスシーズンを過ごしてみてはいかがでしょうか♪