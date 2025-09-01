¡Ö¸¤¤Ë³ú¤Þ¤ì´éÌÌ30¿Ë¡×¡ÖÌ¼¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¡×¡Ö¿Æ¤Î´Ç¼è¤ê¡×ÇÈÍðËü¾æ49ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¸µÄÌ¤ê¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤È¶¦±é¤Î¸µ¥°¥é¥É¥ë¤¬´éÌÌ¤ò¸¤¤Ë³ú¤Þ¤ì¡Ä
¡¡6·î¤Ë´éÌÌ¤ò¸¤¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿49ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤È¤Î°¦¤·¤¤Æü¡¹¡×¤ÈÂê¤·¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®Åç²ÄÆà»Ò(49)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä±Ç²è½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¡£¸½ºß¤ÏÊ¡²¬¤Ç²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤À¤¬¡¢¸¤¤Ë´éÌÌ¤ò³ú¤Þ¤ì30¿Ë¤Û¤ÉË¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ýº¯¤¬¤É¤³¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²óÉü¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡Ö¼Ì¿¿Å¸¡Øºé¤¯¡£¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÌ¼¤Î²ÆµÙ¤ß¤¬ÌÀÆü¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê»þ´Ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡Ä¾Ð¡×¤È»Ò°é¤Æ¤Î¶ìÏ«¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¤«¤ï¤¤¤¤ ÃçÎÉ¤·¤À¤Í¡ª¡×¡Ö¸µÄÌ¤ê¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼£¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²ÄÆà»Ò¤µ¤ÞÀäÂÐÀäÂÐ¼Ì¿¿Å¸¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¾®Åç¤ÏSNS¤ÇÌ¼¤¬¡ÖADHD¡×¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢8·î15Æü¤Ë¤ÏÉã¿Æ¤¬ÀÂµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£·î16Æü¤«¤é¤Ï17Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë50ºÐ¤òµÇ°¤·¤¿¼Ì¿¿Å¸¡Öºé¤¯¡£¡×¤òÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ç¥³¡×¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£