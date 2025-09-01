¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¹À¥¤Ë¸·½ÅÃí°Õ¤ÈÀ©ºÛ¶â5Ëü±ß¡¡Á°Æü¤Ëµå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¹Ô°Ù¤ÇÂà¾ì½èÊ¬
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï1Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¹À¥Î´ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬8·î31Æü¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ç¡¢µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉî¿«¹Ô°Ù¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤ÈÀ©ºÛ¶â5Ëü±ß¤ò²Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¹ÅçÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹À¥¡£8²ó1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µå¿³¡¦²¼Â¼¤Î±¦¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¹À¥¤Ï¾õÂÖ¤òÊø¤·¤Æ¼êÊü¤·¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ò¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹ÉÕ¶á¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ìÅÐ¾ì¶Ê¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¿³È½¤«¤é¡ÖÂà¾ì¡ª¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¤¬¹³µÄ¤Ë½Ð¤ÆÏÃ¤·¤¿¸å¡¢¿³È½¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ö¹À¥Áª¼ê¡¢Éî¿«¹Ô°Ù¤ÇÂà¾ì¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾¾»³2·³´ÆÆÄ¤Ï¿³È½¼¼¤Ë¸þ¤«¤¤Ä¾ÀÜ³ÎÇ§¡£¡Ö¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÃÖ¤¤¤Æ¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£