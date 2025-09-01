¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê3½µ¤Ö¤ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê 5¥¥í3776±ß¤Ë¡¡ÌÃÊÁÊÆ¤Ï¹â»ß¤Þ¤êÂ³¤¯
Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥³¥á¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬3776±ß¤È¡¢3½µ¤Ö¤ê¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Àè·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ª¤è¤½1000Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê28±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3776±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï3½µ¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ïÎàÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¢§È÷ÃßÊÆ¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤ÏÁ°¤Î½µ¤è¤ê10±ß²¼¤¬¤Ã¤Æ3159±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¢§¡ÖÌÃÊÁÊÆ¡×¤Ï4±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ4272±ß¤È¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª°Â¤¤¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥ÉÊÆ¡×¤ä¡Ö2000±ßÁ°¸å¡×¤Î¥³¥á¤ÎÈÎÇäÎÌ¤¬Á°¤Î½µ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
