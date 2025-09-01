¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÃÏ¿Ì ¡ÈÌó800¿Í»àË´ 2500¿ÍÉé½ý¡É¡¡¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¡»³³ÙÃÏÂÓ¤Çµß½õ³èÆ°¤ÏÆñ¹Ò¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀM6.0¤ÎÃÏ¿Ì
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ò½±¤Ã¤¿ÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤¬800¿Í¤ËÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï2500¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÅìÉô¤ÇÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.0¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¯¥Ê¡¼¥ë½£¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î²È²°¤¬Â¿¿ôÅÝ²õ¤·¤¿¤ê¡¢½¸Íî¤¬ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¿¥ê¥Ð¥ó»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½800¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢2500¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¾À·¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ì¤¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ï»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¡¢µß½õ³èÆ°¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£