山形県西川町できょう、新たな高齢者サロンがオープンしました。

【写真を見る】互いに交流しいきいきと生活を！ 新たな高齢者サロンがオープン 準備したのは住民たち！（山形・西川町）

高齢化が進む中、豊かなこころで生活できるようにと住民たちが準備を進めてきたサロンです。

きょうオープンした「シブヤ アガラッシャイ」は、町内７つ目の高齢者サロンで、地域のスーパー、フレッシュマートシブヤに併設されています。

西川町では高齢者が住み慣れた地域でいきいきとした生活を送ることができるよう、地域の人たちが中心となった高齢者サロンづくりを去年から進めていてこの施設もそのひとつです。

中にはお茶などが用意されているほか、店で売られているものを食べながら過ごすこともできます。

シブヤ アガラッシャイ 渋谷博之 代表「フレッシュマートシブヤは西川町立病院の前に位置していて病院に通院する人も結構来ますし、喫茶店のように気軽に立ち寄ってもらえる場所になれたらと」

きょうは、サロンのオープンを記念してイベントが開かれ、多くの人が足を運びました。

訪れた人たちは、落語やマジックショーのイベントを通して交流を楽しんでいました。

■訪れた人は

訪れた人「うれしい。病院に来たときに寄れたらいい」

訪れた人「今は昔と違ってお茶飲みを隣の家でする機会もほとんどないので、こういうサロンやちょっとした集まりは大変いいことだと思います」

シブヤ アガラッシャイ 渋谷博之 代表「予想を上回る来客数だったので今後が楽しみ。ぜひ小さい子どもとお年寄りの交流も生まれてほしい」

互いに交流することで いきいきと生活できるように。このサロンでは、今後も定期的にイベントを開催していくということです。