今年1月に発売されたTechnics EAH-AZ100。パナソニックのオーディオブランドTechnicsの新モデルで「生音質」というありのままの音、音の純度にこだわったイヤホンです。

発売から半年を経て、改めて、米Gizmodo編集部がレビューしてみました。数多くのイヤホンをレビューする米Gizmodoですが、今回、かなり高い評価となっています。

日本ではパナソニック公式サイトで、3万9600円です。

Hi-Fiオーディオ（High Fidelity）と聞いても、その言葉だけで理解するのは困難です。ハイってどれくらいハイだとハイなの？って。やっぱり、実際に自分の耳で聞いてみないと。ただ、音に関しては個人差もあるでしょう。iPhoenユーザーだからAirPods使っています満足ですという人も少なくないはず。しかし、Apple（アップル）のエコシステムにとらわれず音にこだわって探したいとなれば、無限のオーディオ沼があるわけで…。

最初に結論を言うと、Technics EAH-AZ100、音で言えば異次元レベルです。

圧倒的なサウンドクオリティ

サウンドクオリティを語る上で大切なのは、音の歪みをいかに低減させられるかです。音の歪みが発生する理由はいくつかありますが、なかでもドライバーは大きな要素。音声信号を受け、振動させて音を発するのがドライバーの仕事。イヤホンの主役であり、この素材やデザインによって、音は大きく変わります。

Technics EAH-AZ100に採用されているのは、磁性流体ドライバー。言葉の響きだけでめちゃくちゃクールですが、きちんと仕事もしています。ここでパナソニックが注力したのは1つ。安定した振動です。

多くのワイヤレスイヤホンのドライバーは、いろんな方向に振動して音を出しますが、これが音の歪みを生みます。一方で、Technics EAH-AZ100の磁性流体ドライバーは、振動板の動きを正確に制御。その結果、歪みを最小限に抑え、リアルに近い音を出します。その音質は、実際に聞いたらびっくりするほど。

レビュー期間中に、めちゃくちゃは好きなロックバンドのアルバムをいくつも聞きましたが、中には何回も聞いた曲なのに初めて聞くような感覚になることも。クランチ完璧なギター、自然な低音、クリアでシャープなボーカルは何よりその雰囲気を感じることができます。

ロックからヒップホップにジャンルを変えても、その感動は同じ。ロックもヒップホップもエレクトロニックも何を聞いてもいい！ Spothifyで圧縮オーディオファイルを聞いても、アーティストが意図した音、スタジオで録音された音に近づいているとすら感じました。レビューしたのがBoseのQuietComfort Ultraと近い時期だったのですが、サウンドクオリティでいえば、Technics EAH-AZ100の圧勝です。

バッテリー持ちも魅力

音に次ぐ魅力はバッテリー。パナソニックいわく、バッテリー持ちはイヤホン単体で10時間。しかもこれ、ANCオン状態で！ 市場にある他のイヤホンを見ても、これはバッテリー超長持ち。ニューヨークからアリゾナの実家への帰省時に、ここぞとばかりにバッテリーをチェック。乗り換えの時間含め（直行便でも7時間前後）充電切れとは無縁でした。充電ケースでプラス18時間。高価格帯のイヤホンではありますが、音だけでなくこのバッテリーも高いだけあると、その価値を十分感じました。

バッテリー持ちが長いのをメリットと考える人は、装着時間が長い場合も少なくないはず。Technics EAH-AZ100のいいところ、もう1つ。装着感が抜群にいいです。機内だと気圧の問題もあって、けっこうイヤホンが気になることがあるのですが、Technics EAH-AZ100はずっと快適。長時間装着でも、他イヤホンよりも耐えやすいと感じました。

不満を挙げるなら…

ちなみに、せっかくの長距離フライトなので、機内でANCもチェック。ちょうど（？）近くの席に赤ちゃんがいて泣いていたので、イヤホンを装着。感想は、アクティブノイズキャンセリング機能だなーという感じ。…つまり、特筆して褒めるほどではないということ。ANCの分野ではメダルを獲得することはなく、今度は前述のBoseのQuietComfort Ultraの勝ち。ANCが悪いわけではなく、普通だということ。てことで、ANCが最優先という人には向きません。

この「まぁ、普通だな」って感想でいうと、操作性も普通です。タッチ操作が悪くないけど、特によくもない。個人的に気になったのは、最初にペアリングする時。ケースにペアリングボタンがないので、装着してイヤフォンの外側を長押しする必要があります。別にこれが悪いわけではないのですが、充電ケースのボタンというもっとシンプルなやり方があるのになとは思いました。

これも好みの問題ですが、デザイン。イヤホンとケースの金属の手触りはいいのですが、デザインそのものがなぁ。磁性流体ドライバーを搭載するためのデザインであり、そのメリットが素晴らしいので文句言いにくいのですが、まぁあんまり好きじゃないかも…。好みの問題ですね。

専用アプリでは、ANCレベルの調整やモード切り替え、空間オーディオ、カスタマイズイコライザーなどありますが、プレミア価格のイヤホンならあって当然。もう少し安いイヤホンでも同程度の機能があったりするしね。

ただ、ここで挙げた不満は、ケーキで言えばデコレーション的なやつ。ケーキの本体である音は本当に素晴らしいのです。本当に、ほんとうに、ホントウに、感動する素晴らしいのです！

総評

サウンドクオリティでは圧勝。パナソニックに拍手を送りたいレベルです。たくさんのイヤホンをレビューしていますが、ここまで褒めるのは珍しいと自分でも思います。同価格帯のヘッドホンよりもいいと思うほど。音を優先するならおすすめ。ただし、ANCを優先するならおすすめせず。

いいところ：ニュアンスを再現させたらピカイチ、ANCありでのバッテリーもちよし、装着感よし、機能が多い 残念なことろ：ANCはフツー、外観デザインもフツー

