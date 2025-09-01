広島テレビ放送

８月３１日に行われた北海道マラソンで中電工の相葉直紀選手が2位に入賞しました。
タイムは２時間１１分３８秒で日本陸連の条件もクリアし、2028年のロサンゼルスオリンピック代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を見事獲得しました。
相葉選手は基町高校出身で、広島大学から中電工へと進みました。
生粋の広島育ちのランナーの活躍に注目です。
（2025年9月1日放送）