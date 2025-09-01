ニューストップ > 国内ニュース > 【ロサンゼルス五輪へ！】マラソン中電工・相葉直紀がMGC出場権獲得 【ロサンゼルス五輪へ！】マラソン中電工・相葉直紀がMGC出場権獲得 【ロサンゼルス五輪へ！】マラソン中電工・相葉直紀がMGC出場権獲得 2025年9月1日 19時12分 広島テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ８月３１日に行われた北海道マラソンで中電工の相葉直紀選手が2位に入賞しました。タイムは２時間１１分３８秒で日本陸連の条件もクリアし、2028年のロサンゼルスオリンピック代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を見事獲得しました。相葉選手は基町高校出身で、広島大学から中電工へと進みました。生粋の広島育ちのランナーの活躍に注目です。（2025年9月1日放送） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 高校生たちの「夢の舞台」インターハイ開幕 ５７年ぶりに広島で総合開会式 【広島インターハイ】ポスト山縣亮太を狙う２人が激突 中国高校総体陸上男子100ｍ 【被爆８０年】「国籍と関係ないチームが作られるような大会を」 元陸上選手・為末大さんの平和への思い