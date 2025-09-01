８月３１日に行われた北海道マラソンで中電工の相葉直紀選手が2位に入賞しました。

タイムは２時間１１分３８秒で日本陸連の条件もクリアし、2028年のロサンゼルスオリンピック代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を見事獲得しました。

相葉選手は基町高校出身で、広島大学から中電工へと進みました。

生粋の広島育ちのランナーの活躍に注目です。

（2025年9月1日放送）