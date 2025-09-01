陸上です。走り高跳びで1m97㎝を跳び、全国1位になった中学3年生がいます。先月30日、31日に県内で行われた大会では走り高跳びだけに留まらない驚異のジャンプ力を見せつけました。



鹿児島市で先月30日、31日に「U18/U16陸上競技大会」の鹿児島県予選会が行われました。こちらは武岡中学校3年生の迫田大輝選手。中学3年生にしてなんと身長186㎝、体重は70kg。先月行われた「全日本中学校陸上競技選手権大会」で走高跳の日本一に輝いた選手です。





その様子がこちら。跳んだ高さは1m97。自身の身長を10㎝ほど超える高さを軽々と跳び、優勝しました。すごいのは走り高跳びだけではないんです。2日間に渡って行われた県の予選会では先月30日走り幅跳びに出場し、6m79で優勝。大会新記録を更新しました。とにかくジャンプ力がすごい迫田選手。この陸上競技大会で全国にエントリーできるのは1種目。「今度は三段跳びで日本一になりたい」ときのうは三段跳びにも出場しました。三段跳びは、助走をつけホップ、ステップ、ジャンプで跳んだ距離を競います。6回跳ぶチャンスがあり、その中で一番いい記録を残した選手が勝利をつかみます。先月31日は上位3人の選手が大会新記録を更新し合う非常にハイレベルな戦いとなり、5回目終了時点で迫田選手は3位。勝負のラスト6回目。最後に14m33を叩き出し、逆転優勝。大会新記録も更新しました。(武岡中学校3年・迫田大輝選手）「自己ベストが14m43なので満足はしていないが、ひとまず14m台に乗ったのでよかった。全中では走り高跳びで優勝できたのでU16では日本新記録を樹立して優勝して中学校の全国大会を終えたい」迫田選手は10月に三重県で行われる全国大会に三段跳びで出場します。