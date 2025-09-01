霜降り明星の粗品がMCを務める「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』。

8月30日（土）よりスタートした同番組では、港区の“ギャラ飲み”裏事情が明かされる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組だ。

番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなっている。

今回は、稲田美紀（紅しょうが）、ガク（真空ジェシカ）、ケンドーコバヤシ、谷拓哉、チャンス大城、中谷（マユリカ）ら6名が参加し、至極のドーピングトークを披露した。

◆港区の“ギャラ飲み最前線”に潜入！

稲田（紅しょうが）は、今話題の「ギャラ飲み」のリアルを探るべく、港区界隈のギャラ飲みを仕切っているという“ギャラ飲みのボス”こと、みよひママを徹底取材し、そこから見えた衝撃の裏事情を語った。

©AbemaTV,Inc.

ギャラ飲みの仕組みは、グループトークで女性たちへ飲み会参加の依頼をし、参加希望の女性たちが自分の写真数枚とともに応募、そこから男性がキャスティングする…というものだそう。

みよひママが実際に活用しているメッセージアプリが明かされると、スタジオに同席する吉村崇（平成ノブシコブシ）は、「おいおい！それ世界中のヤバい奴らが使ってるやつ！」と驚き。

また、紹介料や仲介料については、「感謝されることが生き甲斐だから」と一切もらっていないというママに、スタジオの奥田修二（ガクテンソク）は「ダークマザー・テレサやん」とツッコんだ。

そんなママからのあるタレコミも明かした稲田。「女の子を紹介してもお礼がなかった。全然好きじゃない」として、俳優・塩谷瞬の名前が上がり、吉村は「古のプレイボーイじゃん！」と驚きの声をあげていた。

©AbemaTV,Inc.

また、「1時間1万円」という依頼を稲田自ら発信すると、1分もかからぬ内に約40件もの応募が殺到。その後、現役のギャラ飲み女性と対面した稲田は、ギャラ飲みだけで月200万円稼ぐと聞き、スタジオも「えっ」「すごいな…」と絶句する。

なお、「呼ばれたらいつでも駆けつける」という条件で、月額80万円の契約をしているという女性も。これに稲田は、「ギャラ飲みってサブスクあるんだって話ですよ！」とギャラ飲みの裏事情に衝撃を受けた様子で語っていた。